Πάλεψε αλλά ηττήθηκε από τον Κύργιο ο Τσιτσιπάς - Ματς-θρίλερ 2,5 ωρών (ΒΙΝΤΕΟ)

Τένις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Νικ Κύργιο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και υπέστη τη δεύτερη ήττα του στα μονά του ATP Cup, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Ο Αυστραλός τενίστας έμεινε ψύχραιμος στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη κόντρα στον Στέφανο.

Μετά από δυόμιση ώρες μάχης, ο Κύργιος επικράτησε με 7-6(7), 6-7(3), 7-6(5) κα πέρασε στην τρίτη διαδοχική νίκη της χώρας του στο Group F του ΑΤΡ Cup.

Όσον αφορά την Εθνική μας, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της χωρίς νίκη στο τουρνουά, παρά τις μεγάλες προσπάθειες του Στέφανου Τσιτσιπά και του Μιχάλη Περβολαράκη.

What a way to finish!



@NickKyrgios | #ATPCup pic.twitter.com/DYY1ETfpfY