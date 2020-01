Πρεμιέρα με το δεξί για Τσιτσιπά - Περίπατος απέναντι στον Καρούσο και πρόκριση (ΒΙΝΤΕΟ)

Τένις: Εύκολη υπόθεση αποδείχθηκε για τον Στέφανο Τσιτσιπά η «μονομαχία» με τον Σαλβατόρε Καρούσο για τον πρώτο γύρο του Australian Open 2020.

Ο Έλληνας τενίστας δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στο Νο94 της παγκόσμιας κατάταξης και με 3-0 σετ (6-0, 6-2, 6-3) σε 1 ώρα και 43 λεπτά πήρε την πρόκριση στον 2ο γύρο του Open.

Πλούσια η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στο Melbourne Park, ενώ ακούστηκε πολλές φορές και ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας, με τον Τσιτσιπά να ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη του, μετά το τέλος του ματς.

The Margaret Court Arena crowd are on their feet for @StefTsitsipas



He'll next face the winner of Kohlschreiber-Giron who are currently battling on Melbourne Arena.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/5AnxE09exl