Εντυπωσίασε στο ντεμπούτο της η Σάκκαρη - Άνετη νίκη επί της Γκασπαριάν και πρόκριση (ΦΩΤΟ)

Τένις: Πρεμιέρα με το δεξί έκανε η Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open, επικρατώντας με 2-0 σετ(6-2, 6-2) της Μαργκαρίτα Γκασπαριάν, για τον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εντυπωσιακή και πήρε τη νίκη μέσα σε μόλις 63 λεπτά αγώνα κατατρόπωσε την αντίπαλό της Νο100 της Παγκόσμιας κατάταξης, χωρίς μάλιστα να απειληθεί καθόλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για χθες, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης στη Μελβούρνη.

Πλέον η Μαρία Σάκκαρη πήρε έτσι την πρόκριση στο 2ο γύρο του τουρνουά και περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Πενγκ-Χιμπίνο.

Magnificent Maria



No. 22 seed @mariasakkari flies past Gasparyan 6-2 6-2 to take her opener.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/xiX02510pw