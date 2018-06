Ποιες ομάδες θα προκριθούν από τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

91 views 0 shares

Δύο ημέρες απομένουν για να ξεκινήσει το 21ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρεμιέρα θα γίνει την Πέμπτη, στις 18:00, στη Μόσχα, με το παιχνίδι του πρώτου ομίλου, ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία.

Οι 32 ομάδες έχουν χωριστεί σε 8 ομίλους και από τον καθένα οι 2 πρώτες στη βαθμολογία θα προκριθούν στη φάση των «16». Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ειδικά στοιχήματα ανά όμιλο.

Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τους 8 ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να προβλέψουν σε κάθε όμιλο, τον νικητή, την ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη, την τρίτη και την τελευταία θέση. Προσφέρονται ακόμη ειδικά στοιχήματα για το ζευγάρι πρόκρισης, την ακριβή πρόβλεψη πρώτης και δεύτερης θέσης, τους βαθμούς, το σύνολο των γκολ και τον πρώτο σκόρερ των ομάδων.

Σε κάθε όμιλο υπάρχει και ένα ειδικό συνδυαστικό στοίχημα. Για παράδειγμα, στο δεύτερο όμιλο, το συνδυαστικό στοίχημα είναι ο Ρονάλντο να σκοράρει Over 2,5 γκολ και ο Ανσαριφάρντ να σκοράρει Over 0,5 γκολ και η ακριβής σειρά πρόκρισης να είναι πρώτη η Ισπανία και δεύτερη η Πορτογαλία. Στον πέμπτο όμιλο, το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα είναι η Βραζιλία να σκοράρει Over 6,5 γκολ και ο Πρίγιοβιτς να σκοράρει Over 0,5 γκολ και να προκριθούν η Βραζιλία και η Ελβετία.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν σε πολλά ακόμη ειδικά στοιχήματα, στον νικητή και τον πρώτο σκόρερ, το ζευγάρι του τελικού, την πρόκριση ανά ομάδα στους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και τον τελικό, την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, της Νότιας Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής, την Ήπειρο του νικητή και το σύνολο τερμάτων της διοργάνωσης.

Όλα τα ειδικά στοιχήματα είναι συγκεντρωμένα στο ειδικό κουπόνι 12 σελίδων του Πάμε Στοίχημα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο διατίθενται από τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.

