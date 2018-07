Θα ανοίξει το σκορ ο Λουκάκου κόντρα στη Βραζιλία;

64 views 0 shares

Αρχίζουν σήμερα οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου με δύο μεγάλα παιχνίδια.

Στις 17:00, στο Νόβγκοροντ, θα αναμετρηθούν δύο Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες, η Ουρουγουάη, που πήρε τον τίτλο το 1930 και το 1950 και η Γαλλία, που κατέκτησε το τρόπαιο το 1998.

Στις 21:00, στο Καζάν, η κάτοχος πέντε Παγκοσμίων Κυπέλλων (1958, 1962,1970, 1994, 2002) Βραζιλία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, το οποίο έχει φτάσει μία φορά έως τον μικρό τελικό, το 1986 και κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Πρώτος σκόρερ του Βελγίου και δεύτερος στη διοργάνωση, με 4 γκολ, είναι ο Ρομέλου Λουκάκου. Πέτυχε από 2 γκολ στα 2 πρώτα παιχνίδια, με τον Παναμά και την Τυνησία. Δεν έπαιξε κόντρα στην Αγγλία κι έχασε ευκαιρίες για να βρει δίχτυα στο νοκ άουτ παιχνίδι με την Ιαπωνία.

Θα καταφέρει να επιστρέψει στα γκολ και να ανοίξει το σκορ στον αποψινό προημιτελικό με τη Βραζιλία;

Η προσφορά της ημέρας από το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ είναι για τον Ρομέλου Λουκάκου, ως σκόρερ του πρώτου γκολ στον αγώνα της Βραζιλίας με το Βέλγιο.

Έξι συνδυαστικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει και έξι συνδυαστικά στοιχήματα για τους δύο σημερινούς προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Ουρουγουάης-Γαλλίας είναι:

Να σκοράρει ο Σουάρες και η Ουρουγουάη Over 4,5 κόρνερ και η Ουρουγουάη Over 1,5 κίτρινες κάρτες.

Να καταλογιστεί πέναλτι με τη χρήση VAR και 2-3 γκολ στον αγώνα και Over 0,5 κόκκινες κάρτες αγώνα.

Να σκοράρει ο Εμπαπέ και η Γαλλία Over 4,5 κόρνερ και η Γαλλία Over 1,5 κίτρινες κάρτες.

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Βραζιλίας-Βελγίου είναι:

Το Βέλγιο Over 0,5 γκολ στο 2ο ημίχρονο και να σκοράρει ο Λουκάκου και το Βέλγιο Over 2,5 κίτρινες κάρτες.

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες και Over 1,5 γκολ στο 2ο ημίχρονο και Over 11,5 κόρνερ αγώνα.

Να σκοράρει ο Νεϊμάρ και να σκοράρει η Βραζιλία και στα 2 ημίχρονα και η Βραζιλία Over 5,5 κόρνερ.

«Επιστροφή Στοιχήματος» στα πέναλτι και «2-0 και Έληξε»

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ δεν έχουν λόγο να ανησυχούν αν οι προημιτελικοί αγώνες οδηγηθούν στα πέναλτι. Με την «Επιστροφή Στοιχήματος» στα πέναλτι, που προσφέρεται από το Πάμε Στοίχημα, όσοι έχουν ποντάρει στην ομάδα που θα προκριθεί, παίρνουν τα χρήματά τους πίσω, αν η ομάδα τους αποκλειστεί στα πέναλτι.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το «2-0 και Έληξε». Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα κερδίζουν το στοίχημά τους, αν σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα το σκορ είναι 2-0 υπέρ της ομάδας που πόνταραν, ακόμη και αν το σκορ αλλάξει στη συνέχεια.

Περισσότερες από 200 είναι οι στοιχηματικές επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα για να ποντάρουν στους δύο σημερινούς αγώνες. Ανάμεσα στα πολλά ειδικά στοιχήματα, που προσφέρονται, είναι και αυτά για την ομάδα που θα προκριθεί, τον τερματοφύλακα που θα ακουμπήσει πρώτος τη μπάλα, την ομάδα που θα πάρει τη σέντρα κατά την έναρξη του αγώνα, τα σύνολα των κόρνερ, των πέναλτι, των οφσάιντ, των πλαγίων άουτ, των goal kick, των κίτρινων και των κόκκινων καρτών, τα επίσημα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου.