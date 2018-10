Μεγάλα ντέρμπι στην Premier League και τη Super League

27 views 0 shares

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αρχίζουν ξανά, μετά τη διακοπή τους λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων στο Nations League. Δύο μεγάλα ντέρμπι θα διεξαχθούν στην Premier League και τη Super League.

Αύριο, στις 14:30, στο Stamford Bridge, η Τσέλσι, που ανέβηκε στην κορυφή και ισοβαθμεί με τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ, θα υποδεχτεί την όγδοη στη βαθμολογία, με επτά πόντους λιγότερους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την Κυριακή, στις 19:00, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ. Πρωτοπόρος στη Super League είναι ο ΠΑΟΚ, μαζί με τον Ατρόμητο. Ο Άρης βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με τέσσερις βαθμούς διαφορά. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης αναμετρήθηκαν πρόσφατα για το Κύπελλο, στο γήπεδο της Τούμπας και ήρθαν ισόπαλες με 1-1.

Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει, για τα ντέρμπι Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρης-ΠΑΟΚ, δώδεκα συνδυαστικά στοιχήματα, έξι ανά αγώνα.

ΤΑ ΕΞΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΣΕΛΣΙ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Τα συνδυαστικά στοιχήματα του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ για το ντέρμπι Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τα ακόλουθα:

Ο Αζάρ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1 και ομάδα που θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ η Τσέλσι.

Ο Ζιρού να σκοράρει και ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και η Τσέλσι over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.

Over 3,5 γκολ στον αγώνα και λεπτό πρώτου γκολ 1-30 και η Τσέλσι να κερδίσει με ακριβώς ένα γκολ διαφορά.

Ο Λουκάκου να σκοράρει πρώτος και ισοπαλία στον αγώνα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ο Ράσφορντ να σκοράρει και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ το δεύτερο και τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Τσέλσι και over 11,5 κόρνερ στον αγώνα.

ΤΑ ΕΞΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ

Τα έξι συνδυαστικά στοιχήματα του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ για το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ είναι τα εξής:

Ο Γιούνες να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1 και ο Άρης over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ο Γκαρσία να σκοράρει και ισοπαλία στον αγώνα και over 8,5 κόρνερ στον αγώνα.

2-3 γκολ στον αγώνα και ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και ομάδα που θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ στον αγώνα ο Άρης.

Ο Πρίγιοβιτς να σκοράρει πρώτος και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει με ακριβώς ένα γκολ διαφορά και ο ΠΑΟΚ over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ο Πέλκας να σκοράρει και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο και over 0,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ομάδα που θα κερδίσει το τελευταίο κόρνερ ο ΠΑΟΚ.

Στα δύο ντέρμπι και σε όλα τα ματς, οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια, που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.