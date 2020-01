H νέα χρονιά ξεκινά με ντέρμπι στη Super League και τη Serie A

72 views 0 shares

Επιστρέφουν με μεγάλα παιχνίδια, μετά τη διακοπή τους λόγω των εορτών, η Super League και η Serie A. Τα ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Άρης-ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Super League. Ντέρμπι έχει και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στην Ιταλία, ανάμεσα στη Νάπολι και την Ίντερ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια των αγώνων Άρης-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Νάπολι-Ίντερ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει και τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τα συνολικά κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ.

Προσφέρονται και 21 συνδυαστικά στοιχήματα για τα τρία ντέρμπι.

Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ

Ο Ιντέγε να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-0

Ο Φετφατζίδης να σκοράρει και Over 2,5 γκολ στον αγώνα

Ο Σβιντέρσκι να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2

Ο Πέλκας να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ από το 81’ έως τη λήξη του αγώνα

Λεπτό πρώτου γκολ από το 51’ έως το 60’ και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα

Ακριβές σκορ 1-0,1-1 ή 1-2

Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Ο Ελ Αραμπί να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-0

Ο Σεμέδο να σκοράρει και ο Ολυμπιακός να κερδίσει με μηδέν παθητικό

Ο Μακέντα να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-1

Ο Μπουζούκης να σκοράρει και ομάδα πρώτου κόρνερ ο Παναθηναϊκός

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει ο Ολυμπιακός και λεπτό τελευταίου γκολ από το 81’ έως τη λήξη του αγώνα

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα

Ακριβές σκορ 3-1,1-0 ή 1-2

Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για το ντέρμπι Νάπολι-Ίντερ

Ο Μανωλάς να σκοράρει και Over 11,5 κόρνερ στον αγώνα

Ο Ινσίνιε να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1

Ο Λουκάκου να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2

Η Ίντερ να κερδίσει με ακριβώς 2 γκολ διαφορά και η Ίντερ Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα

Η Νάπολι να σκοράρει πρώτη, να λήξει ισόπαλος ο αγώνας και λεπτό τελευταίου γκολ από το 71’ έως το 80’

Λεπτό πρώτου γκολ από το 1’ έως το 15’ και οι 2 ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο

Ακριβές σκορ 2-1,2-2 ή 1-3

Κάνεις cash-out όπου κι αν βρίσκεσαι και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα στους αγώνες Άρης-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Νάπολι-Ίντερ και σε όλα τα παιχνίδια, με την ανανεωμένη εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.