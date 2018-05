Mercedes C-Class Nightfall Edition: Αποχαιρετώντας την προηγούμενη γενιά

183 views 0 shares

Βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης έκδοσης είναι οι αισθητικές διαφοροποιήσεις, όπως οι ματ επεξεργασίας μαύρες ζάντες 18 ή 19 ιντσών, τα μαύρα καλύμματα καθρεπτών, η νέα χρωματική παλέτα που περιλαμβάνει αυστηρά τρεις αποχρώσεις, η carbon πίσω αεροτομή (στις κουπέ και κάμπριο εκδόσεις), όπως γράφει ο Κώστας Χαριάτης στο newsauto.gr.

Φυσικά, δεν λείπει και η σπορ ρύθμιση της ανάρτηση. Ανεξαρτήτως αμαξώματος, η C-Class Nightfall Edition διαθέτει στο εσωτερικό της εξοπλιστικό πακέτο της AMG, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ξύλινες επενδύσεις σε ταμπλό και flat-bottom τιμόνι.

Οι εξοπλιστικές εκδόσεις ξεκινούν από την βασική, με τιμή 37.000 ευρώ, η πιο πλούσια Premium, με επιπλέον την πανοραμική οροφή και το σύστημα keyless-go κοστίζει 40.000 ευρώ, ενώ η top of the range Premium Plus ξεκινά από τα 44.000 ευρώ και περιλαμβάνει ηχοσύστημα Burmester και COMAND Online. H Nightfall Edition θα είναι διαθέσιμη με τους κινητήρες των 1,5 λίτρων και 184 ίππων (C200), καθώς και τους diesel 2,1 λίτρων με 194 και 204 ίππων (C220d, C250d).