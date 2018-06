Στην Ελλάδα η νέα Mercedes C-Class

138 views 0 shares

Η οποία έρχεται με «φρεσκαρισμένη» εμφάνιση, ακόμη περισσότερη τεχνολογία, αλλά και turbo μοτέρ με ισχύ από 129 έως και 390 ίππους, σύμφωνα με το newsauto.gr.

Οι αλλαγές της ανανεωμένης Mercedes C-Class αφορούν εμφανισιακά στον επανασχεδιασμένο εμπρόσθιο προφυλακτήρα και μάσκα, στα νέα LED φώτα, αλλά και στα «φρεσκαρισμένα» πίσω φωτιστικά σώματα.

Στο εσωτερικό, υπάρχει ένα νέο τιμόνι με χειριστήρια αφής, περισσότερη συνδεσιμότητα, αλλά και ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 12,3 ιντσών. Ενισχυμένα είναι και τα συστήματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το νέο σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγησης της μάσκας.

Στους κινητήρες η γκάμα στη σεντάν έκδοση ξεκινά από την C 160 με τον 1.600άρη turbo των 129 ίππων και συνεχίζει στη C 180 με το ίδιο μοτέρ σε 156 ίππους. Αμέσως μετά ακολουθεί η Mercedes C 200 (1.5 lt. turbo με 184 ίππους), η C 300 των 258 ίππων και η C 400 των 333 ίππων, καταλήγοντας στη νέα Mercedes-AMG C 43 4Matic με τα 390 άλογα.

Οι diesel εκδόσεις διαθέτουν μοτέρ 1.6 lt. με 122 (C 180 d) ή 160 ίππους (C 200 d), αλλά και τον 2λιτρο diesel των 194 ίππων (C 220 d). Όλες οι εκδόσεις βενζίνης από την C 200 και πάνω συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, όπως και η C 220 d.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα υπόλοιπα αμαξώματα της C-Class, την στέισον Estate, την Coupe και την Cabrio. Στις δύο τελευταίες η γκάμα στη βενζίνη ξεκινά από την C 180 (στην Coupe) και την C 200 (στην Cabrio), ενώ diesel επιλογή είναι αποκλειστικά η C 220 d.

Τιμολογιακά, το κόστος στη σεντάν έκδοση ξεκινά από τα 31.345 ευρώ (C 160) για τη βενζίνη ή τα 34.725 ευρώ για το diesel (C 180 d). Η κορυφαία έκδοση C 43 AMG κοστίζει 80.791 ευρώ. Στην περίπτωση της ανανεωμένης C-Class Estate οι τιμές ορίζονται από τα 36.965 ευρώ, ενώ η Coupe έχει αρχική τιμή 37.595 ευρώ και η Cabrio 52.950 ευρώ.

Τέλος, εκτός από την ανανεωμένη Mercedes C-Class, η ελληνική αντιπροσωπεία της γερμανικής μάρκας ανακοίνωσε τις τιμές και για τις νέες E 350 Sedan (72.154 ευρώ) και E 53 AMG 4Matic+ (104.020 ευρώ), όπως και τις τιμές των νέων CLS 300 d (84.227 ευρώ), CLS 53 AMG 4Matic+ (128.870 ευρώ) και Mercedes-AMG GT S Roadster (240.608 ευρώ).