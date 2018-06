Από €31.435 η ανανεωμένη Mercedes-Benz C-Class

274 views 0 shares

Η ανανεωμένη έκδοση της Mercedes-Benz C-Class έχει ήδη παρουσιαστεί επίσημα, σε λίγες εβδομάδες θα την οδηγήσουμε στο εξωτερικό και τον Ιούλιο θα βρίσκεται στις εκθέσεις της χώρας μας.

Ωστόσο οι τιμές της έγιναν ήδη γνωστές, με τον τιμοκατάλογο που έχει ισχύ από 31.5.2018. Η βασική έκδοση βενζίνης είναι η C 160 με κινητήρα 1,6 lt και 129 PS ενώ η C 180 από τον ίδιο κινητήρα φτάνει τους 156 PS.

Το μεγάλο νέο για τη βενζινοκίνητη γκάμα είναι ο νέος 4κύλινδρος 1.500άρης κινητήρας που αποδίδει 184 PS και συνοδεύεται από ήπιο υβριδικό σύστημα με μίζα-εναλλάκτη 48V (EQ Boost) που μπορεί να προσθέσει για κάποιο διάστημα επιπλέον 14 PS. Η τιμή της C 200 ξεκινάει από τα €39.510 για τη χειροκίνητη και από τα €44.035 για την αυτόματη έκδοση.

Η μοναδική 2λιτρη έκδοση είναι η C 300 με 258 PS, ενώ η C 400 με τον 3λιτρο V6 αποδίδει 333 PS. Κορυφαία έκδοση μέχρι στιγμής είναι η AMG 43 4MATIC, που πλέον έχει φτάσει τους 390 PS και συνδυάζεται με σύστημα τετρακίνησης 4MATIC.

Η ντίζελ γκάμα ξεκινάει από τα 1,6 lt με ισχύ 122 PS (C 180 d) ή 160 (C 200 d με δύο τούρμπο), ενώ εδώ η αλλαγή αφορά κυρίως στον νέο 2λιτρο της C 220 d με 194 PS, ο οποίος αντικαθιστά τον παλιό και όχι ιδιαίτερα πολιτισμένο μοτέρ των 2,1 lt.

Αναλυτικά όλες τις εκδόσεις του ανανεωμένου μοντέλου μπορείτε να τις δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο, ενώ τον αναλυτικό εξοπλισμό μπορείτε να δείτε στο www.mercedes-benz.gr.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τη γκάμα λείπουν προς το παρόν οι κορυφαίες εκδόσεις AMG 63 και AMG 63 S, η οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με το drive.gr.