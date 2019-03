Παγκόσμια θλίψη στον χώρο της F1 - Έφυγε από τη ζωή ιστορικό στέλεχος του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Τσάρλι Γουίτινγκ: Έφυγε από τη ζωή.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Formula 1, Βρετανός Γουίτινγκ, απεβίωσε σήμερα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Grand Prix της σεζόν του 2019, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

«Με μεγάλη θλίψη έμαθα για τον ξαφνικό θάνατο του Τσάρλι», δήλωσε ο πρόεδρος της FIA, Ζαν Τοντ, σημειώνοντας ότι ήταν «μια αδιαμφισβήτητη και αμείλικτη εικόνα της Formula 1».

Ο 66χρονος Γουίτινγκ υπέστη πνευμονική εμβολή...

We are filled with immense shock and sadness at the news of Charlie Whiting's passing.



He will be remembered as a giant of the sport, as well as a dear friend to so many.



Our deepest sympathies and thoughts are with his friends and family.https://t.co/36pAcjjZOy