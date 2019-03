Γιατί επέβαλλε team orders η Ferrari; (ΒΙΝΤΕΟ)

Κι αυτό, διότι η μάχη στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης, ήταν η πρώτη του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα να υποδηλώνει λίγο πολύ πως έχουν οι ισορροπίες στο Μαρανέλο ανάμεσα σε Sebastian Vettel και Charles Leclerc.

Μιλώντας μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στην πρεμιέρα, ο επικεφαλής πια της Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Από την Παρασκευή ακόμα τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά σε αυτή την πίστα. Παρότι δουλέψαμε πολύ στον τομέα του set-up, δεν βρήκαμε την κατάλληλη ισορροπία στο μονοθέσιο. Ακόμα και η εμφάνισή μας στις κατατακτήριες δοκιμές έδειχνε πως δυσκολευόμασταν να προσαρμοστούμε στο Άλμπερτ Παρκ. Μετά, κατά τη διάρκεια του πρώτου stint, προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε το ρυθμό των πρωτοπόρων. Ο Charles έκανε ένα μικρό λάθος που τον έριξε πιο πίσω. Μετά το pit stop, το μονοθέσιο του Seb δεν βρήκε ποτέ πρόσφυση με τα ελαστικά μέσης γόμας, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να επιτεθεί στους προπορευόμενους. Απ’ όταν ήταν σαφές πως δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τη θέση του έναντι του Verstappen, αποφασίσαμε πως στόχος θα ήταν να διαχειριστεί τα ελαστικά του μέχρι τον τερματισμό. Κι όταν ο Charles τον έφτασε, φάνταζε πιο συνετό να μη ρισκάρουμε», είπε ο Binotto.

