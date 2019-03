Grand Prix Μπαχρέιν: Ο Λεκλέρκ πήρε την pole position, μεγάλη... επιστροφή για Φεράρι!

222 views 0 shares

Formula 1: Μ' έναν εξωπραγματικό χρόνο στο τέλος ο Σαρλ Λεκλέρκ έκανε ρεκόρ γύρου στο Μπαχρέιν και πήρε την πρώτη pole position της καριέρας του, με τον Φέτελ δίπλα του να συμπληρώνει το 1-2 της Φεράρι!



Δεν έφταιγε ο ίδιος, σε καμία περίπτωση- κι ας άκουσε τα «πάνδεινα». Ήταν απλά το γεγονός πως ο Κίμι Ράικονεν είναι τόσο μα τόσο... παράλογα συμπαθής στη πλειονότητα των φίλων της F1 (και δη της Φεράρι), που όταν έγινε γνωστό πως η Σκουντερία τον αντικαθιστά με τον Μονεγάσκο πολλά πρόσωπα στράβωσαν.

Μόνο που ο Σαρλ Λεκλέρκ φρόντισε- από το 2ο, μόλις, αγώνα του με τη Φεράρι- ν' αποδείξει εμπράκτως πως είναι ένας διαολεμένα γρήγορος οδηγός: ο 21χρονος πιλότος της Κόκκινης μ' έναν... εκτός λογικής χρόνο διέλυσε τα κοντέρ, έκανε νέο ρεκόρ στο Μπαχρέιν και πήρε δια περιπάτου την πρώτη pole position της καριέρας του.

Πίσω από τον απλησίαστο πιτσιρικά θα ξεκινήσει αύριο ο Σεμπάστιαν Φέτελ, με τον Γερμανό πιλότο να συμπληρώνει το 1-2 της- αναγεννημένης στην συγκεκριμένη πίστα- Φεράρι, που κράτησε πίσω της Χάμιλτον και Μπότας που θα βρεθούν αύριο στο 3-4.

Ο Φερστάπεν ήταν ο best of the rest την 5η θέση, με τους Μάγκνουνσεν, Σάινθ, Γκροζιάν, Ράικονεν (και πάλι στη δεκάδα ο Φινλανδός με την Άλφα Ρομέο...) και Νόρις να συμπληρώνουν τις πρώτες 10 θέσεις.

Κατακόκκινο 1-2, λοιπόν, με τη Φεράρι να δείχνει να βρίσκεται μισό βήμα μπροστά από την Μερσέντες. Θα μπορέσει αύριο (18.10), άραγε, ο Λεκλέρκ να στείλει στην αγκαλιά της παράνοιας του Τιφόζι και να πάρει την πρώτη του νίκη;

Και, εξίσου βασικό: θα τον αφήσει η Φεράρι;



