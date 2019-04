Έκθεση Kλασικών Aυτοκινήτων στο «The Mall Athens» με την παρουσία και υποστήριξη της Ford

96 views 0 shares

Συνολικά 14 εμβληματικά αυτοκίνητα του παρελθόντος θα βρίσκονται στους ορόφους του μεγαλύτερου και πιο πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου της Αθήνας, με στόχο να «ταξιδέψουν» τον επισκέπτη στην ιστορία του μαγικού κόσμου των τεσσάρων τροχών.

Πρόκειται για σπάνια «κοσμήματα» μιας άλλης, νοσταλγικής εποχής, vintage τετράτροχα-θρύλους με μοναδικές τεχνικές περγαμηνές και απαράμιλλα στοιχεία σχεδιασμού, τα οποία κατάφεραν να καταθέσουν το δικό τους στίγμα, ώστε σήμερα δικαίως να θεωρούνται από ειδικούς και μη ως «έργα τέχνης φτιαγμένα από μέταλλο».

Η Ford Motor Ελλάς, τιμώντας την πλούσια αυτοκινητιστική παράδοση της μάρκας Ford, υποστηρίζει την έκθεση «Classic Cars» εκθέτοντας δύο εμβληματικά, σπορ μοντέλα της με μεγάλη ιστορία.

Ford Mustang 5.0L Fastback «Eleanor» (1965)

Κινητήρες: 5.750 κ.εκ. (Ford Windsor Small Block) / 8 κύλινδροι σε σχήμα V

6.997 κ.εκ. (Ford Cobra Jet) / 8 κύλινδροι σε σχήμα V

Ιπποδύναμη: 250PS έως 360PS (ανάλογα με τον κινητήρα)

Η Ford Mustang είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αποτελώντας ένα από τα πιο εμβληματικά οχήματα στην ιστορία της παγκόσμιας αυτοκίνησης. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις 9 Μαρτίου του 1964 και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ αυτοκίνητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 1974, μια custom Mach 1 Mustang Sportsroof, με την ονομασία «Eleanor», πρωταγωνίστησε σε μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια, αυτοκινητιστικές καταδιώξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, στο «Gone in 60 seconds». Το 2000, μία «Eleanor» Shelby Mustang GT500 του 1967, αποτέλεσε το αυτοκίνητο-φετίχ του Nicolas Cage, στο remake της ομώνυμης ταινίας.

H Mustang αποτελεί με διαφορά το πιο επιτυχημένο κινηματογραφικό αυτοκίνητο, με περισσότερες από 3.000 εμφανίσεις σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και είναι ταυτόχρονα, το μοναδικό αυτοκίνητο που έλαβε δικό του όνομα με έντονο star power.

Το συγκεκριμένο έκθεμα εισήχθη στην Ελλάδα το 1968 και πουλήθηκε στον Βασίλη Χατζηευθυμίου το 2005, ο οποίος παραμένει ιδιοκτήτης του μέχρι και σήμερα. Η ανακατασκευή της συγκεκριμένης Ford Mustang ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2009. Πολλά τμήματα του αυτοκίνητου, όπως οι πόρτες, το πάτωμα, οι προφυλακτήρες καθώς και όλο το εσωτερικό, αντικαταστάθηκαν με καινούργια, ενώ ο αρχικός V8 κινητήρας έχει αντικατασταθεί από έναν Ford Cologne V6 των 2.550 κ.εκ. Σκοπός της ανακατασκευής ήταν να αναβιώσει την κινηματογραφική «Eleanor», για αυτό και χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα από μεταγενέστερα μοντέλα του 1967 και του 1968. Από το 2009 μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο έκθεμα έχει κερδίσει 5 διακρίσεις σε διάφορα Car Shows και έχει πρωταγωνιστήσει σε 14 video clips σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ford Capri 1.5L V4 XL Auto (1971)

Κινητήρας: 1.498 κ.εκ. / 4 κύλινδροι σε σχήμα V

Ιπποδύναμη: 80PS @ 5000 σ.α.λ.

Πριν από 50 χρόνια, η Ford βλέποντας την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η Mustang στην Αμερική, θέλησε να παρουσιάσει ένα αντάξιο μοντέλο προσαρμοσμένο στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το Ford Capri παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό κοινό το 1969 και κάπως έτσι γεννήθηκε ένα ακόμα θρυλικό αυτοκίνητο με το λογότυπο της εταιρείας του Μπλε Οβάλ. Το Ford Capri, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Philip T. Clark και κατασκευάστηκε σε περισσότερα από 1,9 εκ. αντίτυπα έως και το 1986, θεωρήθηκε ως «η Mustang της Ευρώπης» και από την πρώτη του εμφάνιση γοήτευσε μικρούς και μεγάλους της τότε μοδάτης γενιάς, με τις σπορ και εκλεπτυσμένες γραμμές, αλλά και με το ανήσυχο εν γένει πνεύμα του.

Προκειμένου να είναι προσιτό σε μεγάλη μερίδα αγοραστών, το Capri εξοπλίστηκε με μια ευρεία γκάμα κινητήρων, που ξεκίναγαν από τα 1,3L και έφταναν μέχρι και τον V6 των 3,0L που απέδιδε 140 ίππους. Η παραγωγή του συνεχίστηκε μέχρι και το 1994.

Το Ford Capri λανσαρίστηκε στην Ελλάδα από την ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Ι.Ε. σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στο πλαίσιο των εορτασμών των 50 χρόνων από την ίδρυση της εταιρείας (1919). Την παρουσίαση του αυτοκινήτου στους Έλληνες δημοσιογράφους έκανε ο τότε Διευθυντής Πωλήσεων, Βαχάν Χεκιμιάν, με το γνωστό μοντέλο της εποχής εκείνης, Κρίστι. To σλόγκαν της παρουσίασης ήταν: FORD CAPRI – ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ!

Το συγκεκριμένο έκθεμα ανήκει στον Γιάννη Χεκιμιάν, γιο του Βαχάν Χεκιμιάν, είναι απολύτως αυθεντικό, έχει ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 26/09/1972 και έκτοτε διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

