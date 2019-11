Είδηση που θα ενθουσιάσει τους φίλους της F1 - Αυτός θα είναι οδηγός τής Williams το 2020!

Ο Καναδός, Νίκολας Λατίφι, θα είναι οδηγός της Williams στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα για το 2020, όπως σχετικά ανακοίνωσε η βρετανική ομάδα.

Ο 24χρονος πιλότος θα είναι μαζί με τον Βρετανό, Τζορτζ Ράσελ, το δίδυμο της Williams στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Λατίφι ήταν δεύτερος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 2 και η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία έκρινε πως είναι έτοιμος για το μεγάλο άλμα στη μεγάλη κατηγορία.

‼️ Announcement ‼️



Extremely excited to say that I will be driving for @WilliamsRacing in the 2020 F1 season! A dream come true for me and it still hasn't really sunk in! I can't thank everyone enough who has helped me along the way!#F1 #WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreRacing pic.twitter.com/qKtq104Nkc