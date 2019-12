59 views 0 shares

Η Michelin, με 62 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα, εστιάζει σε ένα σημαντικό στόχο για το 2020: την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση της Generation Z για την οδική ασφάλεια και το σημαντικό ρόλο των ελαστικών σε αυτήν. Με τα τροχαία ατυχήματα να αποτελούν την 1η αιτία θανάτου για παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η εταιρεία συνεργάζεται με τον ΑΚΤΟ, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο Τέχνης, Design & Media στην Ελλάδα, και μαζί δίνουν πνοή σε μία καμπάνια, με διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση.

Με motto «We Only Live Once», #wolobymichelin, και την καταλυτική συνεργασία των σπουδαστών του ΑΚΤΟ, η καμπάνια σκοπεύει να αναδείξει το ρόλο που παίζουν τα ελαστικά για να είμαστε ασφαλείς στο δρόμο, υποστηρίζοντας το όραμα της Michelin για λιγότερα ατυχήματα στην άσφαλτο.

Οι σπουδαστές του Τμήματος Γραφιστικής του ΑΚΤΟ καλούνται, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών τους, να λάβουν μέρος σε ένα διαγωνισμό Αφίσας. Σκοπός τους είναι να αναδείξουν, μέσα από την τέχνη, τον πολύ σημαντικό ρόλο των ελαστικών στην οδική ασφάλεια. Η επιλογή σπουδαστών ως «κοινωνών» ενός μηνύματος ζωτικής σημασίας δεν είναι τυχαία, καθώς η φρέσκια ματιά τους και η μοντέρνα προσέγγισή τους αποτελούν τα ιδανικά μέσα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των νέων οδηγών.

Ο διαγωνισμός θα αποτελέσει μέρος της διδακτέας ύλης των σπουδαστών, ενώ θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τα έργα, τα οποία και θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού Αφίσας. Η επιτροπή θα αποτελείται από έμπειρους γραφίστες, εκπροσώπους της Michelin και από επαγγελματίες που έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Το 1ο βραβείο Αφίσας θα αποτελέσει τη βάση της Ενημερωτικής Καμπάνιας της Michelin για το 2020, για να αγγίξει, με δημιουργικό τρόπο, όσο το δυνατόν περισσότερους νέους.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της Michelin, με στόχο ένα καλύτερο αύριο, με λιγότερα ατυχήματα στους δρόμους της Ελλάδας.

Σχετικά με τη Michelin στην Ελλάδα: