Καιρός ήταν! Έγινε... χριστουγεννιάτικο τραγούδι ο Αντετοκούνμπο! Κλάψτε ελεύθερα... (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πρώην παίκτης των Νετς, Σέλτικς και Μπουλς και νυν σχολιαστής του ΝΒΑ, Μπράιαντ Σκαλαμπρίνιέγινε... τραγουδιστής για χάρη διαφήμισης και κυκλοφόρησε μια συλλογή χριστουγεννιάτικων τραγουδιών με «άρωμα» από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Το... CD ονομάζεται «White Mamba» και φυσικά από τον Σκαλαμπρίνι δεν ξέφυγε ούτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το «It's beginning to look a lot like Christmas» μετετράπη σε... «It's begining to look a lot like Giannis» και πάει κάπως έτσι:

«Αρχίζει και μοιάζει πολύ με Γιάννη!

Θα τρομοκρατήσει τα όνειρά σου

Όταν φεύγει στον αιφνιδιασμό έχει τρελό άνοιγμα χεριών

και μπορεί να καρφώσει κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα!».

Στο τραγούδι... παίρνουν μέρος και οι Λόνζο Μπολ με τον πατέρα του, ΛαΒάρ, ο Τζέιμς Χάρντεν, ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και πολλοί άλλοι.