Σπουδαία μεταγραφή στην Ευρωλίγκα - Πήρε NBAer η Αρμάνι!

Μια πολύ σημαντική προσθήκη ανακοίνωσε σήμερα η Αρμάνι Μιλάνο που δεν είναι άλλη από αυτή του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας!

Ο Λιθουανός ήταν free agent από το ΝΒΑ και αρκετές ομάδες από την Ευρώπη τον "ζαχάρωναν", αλλά τελικά αυτή που τον... κέρδισε ήταν η Αρμάνι, η οποία επισημοποίησε την συμφωνία της με τον παίκτη.

Yes: Mindaugas Kuzminskas sarà utilizzato sia in @EuroLeague che in @LegaBasketA pic.twitter.com/T0E3g34MWk