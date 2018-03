Αδιανόητη πρόκληση από τους Τούρκους οπαδούς στο Καρσίγιακα - ΠΑΟΚ! (ΦΩΤΟ)

352 views 0 shares

Ένα ιδιαίτερα προκληκτικό πανό ανάρτησαν οι οπαδοί της Καρσίγιακα, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Σε αυτό απεικονίζονταν ο Μωάμεθ Β’ (ο Πορθητής) και ο Κεμάλ Ατατούρκ με φόντο την Αγιά Σοφιά και τον Πύργο του Ρολογιού της Σμύρνης και είχε το εξής μήνυμα: «Victory is in our vein» δηλαδή: «Η νίκη είναι στις φλέβες μας».

Δείτε τις φωτογραφίες:

Karşıyaka - PAOK maçında tribünler



"ZAFER DAMARLARIMIZDA" pic.twitter.com/n5Ltol7WhV — Arka Beşli (@ArkaBesliForum) 14 Μαρτίου 2018