Πήρε θέση ο Τζέιμς: «Ο Καλάθης ήταν ο MVP, αλλά...»

Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε την απόφαση της Ευρωλίγκας να δώσει το βραβείο του MVP της σεζόν στην διοργάνωση στον Λούκα Ντόντσιτς, λέγοντας πως ο Νικ Καλάθης ήταν 100% ο πολυτιμότερος παίκτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν άξιζε το βραβείο και ο Σλοβένος γκαρντ της Ρεάλ.

«Πιστεύω πως ο Νικ είναι ο MVP 100%, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο μικρός δεν το αξίζει. Συγχαρητήρια αδερφέ», έγραψε στο Twitter.

I think nick is MVP 100% but that’s not to say young fella doesn’t deserve it. Congrats brodie