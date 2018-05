Απίστευτες βωμολοχίες από Κάρι: «This is my f...ing house!»

Ο ηγέτης των Ουόριορς ήταν... καυτός στο Game 3 των τελικών της Δύσης και την ώρα που «διέλυε» τους Ρόκετς με συνεχόμενα σουτ, φώναξε στο κοινό της ομάδας του πως δεν σκοπεύει να χάσει στο σπίτι του! Δείτε εδώ το βίντεο με τον... τρελαμένο Κάρι να φωνάζει «this is my fu...ing house!»:

Curry: This is my f***ing house pic.twitter.com/MDddt5ioey