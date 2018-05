Ο Γιανγκ «γείωσε» δημοσιογράφο γιατί ήθελε να... χαρεί την πρόκριση στους τελικούς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε ηλικία 33 ετών και μετά από μία καριέρα 11 χρόνων στο ΝΒΑ, ο Νικ Γιανγκ κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στους τελικούς του ΝΒΑ, μετά τη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επί των Χιούστον Ρόκετς με 101-92 στον έβδομο τελικό της Δύσης.Έτσι, ο Έρνι Τζόνσον θέλησε να μιλήσει μαζί του κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών των «Πολεμιστών» στη συνέντευξη Τύπου, ωστόσο ο Γιανγκ... γείωσε απότομα τον γνωστό δημοσιογράφο με το δικό του, ιδιαίτερο στυλ!

«Έχω το καπέλο μου, την μπλούζα μου... Ευχαριστώ! Σημαίνει τα πάντα για εμένα, αλλά τώρα δεν θέλω να δώσω συνέντευξη. Θέλω να πάω πίσω και να διασκεδάσω! Μου διέκοψες την στιγμή! Σε ευχαριστώ Στεφ, "KD" και Κλέι. Δεν θέλω να μιλήσω, πάω να διασκεδάσω!», ανέφερε ο Γιανγκ, με τον Κάρι να βρίσκεται δίπλα του και να έχει... γονατίσει από τα γέλια!

Δείτε εδώ το περιστατικό:

Too bad Ernie had to delay @NickSwagyPYoung's postgame shenanigans. pic.twitter.com/jbRA9LUBkF