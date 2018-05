Τα... έσπασαν! Αρνητικό ρεκόρ με 27 σερί άστοχα τρίποντα οι Ρόκετς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα νέο... κλειστό γήπεδο, δίπλα στο «Toyota Center» έχτισαν με τα άστοχα σουτ του οι Χιούστον Ρόκετς που έθεσαν νέο αρνητικό ρεκόρ άστοχων τριπόντων.

Η ομάδα Μάικ Ντ'Αντόνι έμεινε εκτός τελικών του ΝΒΑ, χάνοντας στο Game 7 από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, σε ένα αποτέλεσμα το οποίο εν πολλοίς οφείλεται στην εκνευριστική αστοχία της πίσω από την γραμμή των 7.25.

Συγκεκριμένα, οι Ρόκετς ξεκίνησαν με 6/14 σουτ για να ακολουθήσουν 27 σερί άστοχες προσπάθειες, επίδοση που συνιστά αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ, για να ολοκληρώσουν με 7/44 τρίποντα και το θλιβερό 15.9%. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Τρέβορ Αρίζα με 0/9 σουτ, την ώρα που Χάρντεν και Γκόρντον είχαν από 2/13 και 2/12 αντίστοιχα.

Here's what 27 consecutive missed threes looks like.



It's the most by one team in a playoff game in NBA History. pic.twitter.com/RI85mzw5pe