Ο Κώστας Αντετοκούνμπο… τρέλανε και τον Γιάννη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε μέρος σε δοκιμαστική προπόνηση της εταιρείας «Octagon» την οποία παρακολούθησε και ο αδερφός του Γιάννης, σε ένα trainign session ενόψει του NBA draft.

Την προπόνηση παρακολούθησαν επίσης αρκετοί scouters και προπονητές και οι εντυπώσεις που άφησε ο μικρός ήταν οι καλύτερες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τη πλευρά του «ανέβασε» την φωτογραφία μαζί με τον Κώστα γράφοντας ότι «κάθε μέρα και γίνεται καλύτερος».

Kostas Antetokoumpo working out in front of his brother Giannis and the entire NBA at the Octagon Pro Day. Actually shot the ball really well on top of all these dunks. pic.twitter.com/F706cXp0K4