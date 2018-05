Αποθέωσε τον «μαέστρο» Καλάθη με τρομερό ΒΙΝΤΕΟ η Ευρωλίγκα!

Ο Νικ Καλάθης πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στη φετινή Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό και η διοργάνωση "υποκλίθηκε" στον Έλληνα γκαρντ.

Η Ευρωλίγκα δημοσίευσε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Νικ στη φετινή διοργάνωση, το οποίο συνόδευσε με το εξής σχόλιο:

«Ο μαέστρος. Ο Νικ Καλάθης ήταν... καυτός για τον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν. Όντας κορυφαίος για την ομάδα του σε πόντους (451π.), ασίστ (249ασ.), κλεψίματα (54κλ.) και ranking (574β.)».

the Maestro @Nick_Calathes15 was on fire for @paobcgr this season...



Leasing his team in Points Scored (451), Assists (249), Steals (54) and PIR points accumulated (574) pic.twitter.com/6gJxVehM5W