Νέα απίθανη ατάκα του Ιωάννου σε παίκτη του ΠΑΟΚ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Φιλ Γκος ήταν εκ των κορυφαίων του ΠΑΟΚ στη νίκη επί του Προμηθέα και η εμφάνιση του Αμερικανού "τρέλανε" τον σχολιαστή της αναμέτρησης, Βαγγέλη Ιωάννου.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο γνωστός δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από τον Γκος και είπε μια από τις ουκ ολίγες ευρηματικές ατάκες του, κάνοντας φοβερό λογοπαίγνιο με

"Ι said during the game OH MY... GOSS. You were awesome babe" ("Κατά τη διάρκεια του αγώνα είπα "Ω, Θεέ μου". Ήσουν τρομερός, μωρό μου"), είπε ο Ιωάννου, αφήνοντας έκπληκτο τον Αμερικανό!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο: