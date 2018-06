Τους τρέλανε όλους: Νέο επικό ντύσιμο από τον Λεμπρόν Τζέιμς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Συγκεκριμένα ο "Βασιλιάς" έκανε την είσοδό του στην Quicken Loans Arena του Κλίβελαντ με την εμφάνιση που θα δείτε στο παρακάτω βίντεο.

It’s time to go to work. @KingJames clocks in for #NBAFinals Game 3. #WhateverItTakes pic.twitter.com/e2jbVoTLdg