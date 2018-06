Τρομερή κίνηση από τη Μακάμπι στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου (ΦΩΤΟ)

Η είδηση του θανάτου του Παύλου Γιαννακόπουλου έχει σκορπίσει θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και στην Ευρώπη. Με post στο twitter, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναφέρει πως «πενθεί για την απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου, πρώην προέδρου και ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού».



Maccabi Tel Aviv basketball club mourns the passing of Pavlos Gianakopoulos ,president and owner of @paobcgr. Our condolences to his family, friends and all the Panathinaikos organization pic.twitter.com/x8RvgQI9XH