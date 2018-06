Το… ανατριχιαστικό «αντίο» του Μπατίστ στον Παύλο Γιαννακόπουλο! (ΦΩΤΟ)

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο Παύλος Γιαννακόπουλος είχε σαν παιδί του τον Μάικ Μπατίστ, όπως και όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο παλαίμαχος Αμερικανός σέντερ, που έπαιξε για δέκα χρόνια στο Τριφύλλι, δεν θα μπορούσε να μην αποχαιρετήσει με τον δικό του του τρόπο τον ιστορικό ηγέτη του Τριφυλλιού, που έφυγε χθες από τη ζωή.

Ο Μπατίστ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με το Παύλο Γιαννακόπουλο, την οποία συνόδευσε με το μήνυμα «RIP. Θα μου λείψεις, σ' αγαπώ και θα σε δω όταν πάω εκεί».

R.I.P you’ll forever be missed, love you and see you when I get there. pic.twitter.com/z49jKOCkLn