Απίστευτο σκηνικό στο ΣΕΦ - Δείτε τι συνέβη από τους οπαδούς του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ)

Θα περίμενε κανείς σε ένα παιχνίδι do or die να υπήρχε sold out στο ΣΕΦ, όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στον τέταρτο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, στο φαληρικό στάδιο βρίσκονται περίπου 6.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, με την εικόνα στις εξέδρες να είναι απογοητευτική για ένα τόσο κρίσιμο ματς.