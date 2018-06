Ακόμα μία τρομερή δήλωση Ντόντσιτς για Σπανούλη!

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο αγαπημένος παίκτης του Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να αποθεώνει και πάλι τον γκαρντ του Ολυμπιακού, ακόμα και τώρα που πήγε στο NBA και τους Ντάλας Μάβερικς.

«Γιατί είναι το 7 ο αγαπημένος σου αριθμός;», ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο των Μάβερικς, για να απαντήσει: «Λόγω ενός ευρωπαίου παίκτη, του Βασίλη Σπανούλη. Τον έβλεπα πάντα κι εξαιτίας του πήρα το 7».

Meet Mavs rookie @luka7doncic and hear his thoughts on joining the Mavs, teaming up with a European legend like @swish41, and what he's looking forward to accomplishing in Dallas!



MORE: https://t.co/E3OFXwpoHS pic.twitter.com/RrQSqlYjww