Μεγάλη έκπληξη με Γιασικεβίτσιους – Σε ποια ομάδα θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν

Στην Ζαλγκίρις θα συνεχίσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και την επόμενη σεζόν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος φέτος οδήγησε τους Λιθουανούς στο Final Four της Euroleague, επικρατώντας μάλιστα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον μικρό τελικό.



Ο «Σάρας», για τον οποίο υπήρξαν ενδιαφέρον από τους Τορόντο Ράπτορς, αποφάσισε να παραμείνει… σπίτι του, καθώς όπως αναφέρει ο Γιόνας Μικλόβας, θέλει να συνεχίσει το έργο του στους πρωταθλητές Λιθουανίας για μία ακόμα σεζόν.

Μάλιστα ανέφερε πως η ομάδα του ΝΒΑ τον προσέγγισε με σκοπό να του δώσει θέση στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας, όμως ο Γιασικεβίτσιους ήταν αρνητικός.

