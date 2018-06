«Με Αντετοκούνμπο στο εξώφυλλο το NBA 2K19»!

«Οργιάζουν» οι φήμες που θέλουν τον Έλληνα σούπερ σταρ να βρίσκεται στο εξώφυλλο του δημοφιλούς video game. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό, ο Λεμπρόν Τζέιμς θα είναι το εξώφυλλο της ειδικής έκδοσης για τα 20 χρόνια του παιχνιδιού. Όμως, τα σενάρια θέλουν τον «Greek Freak» να είναι στο μπροστά μέρος της συσκευασίας της απλής έκδοσης. Συγκεκριμένα, η φωτογραφία με τον Γιάννη στο εξώφυλλο του NBA 2K19 έκανε την εμφάνισή της το βράδυ του Σαββάτου (23/6) και λίγο αργότερα σβήστηκε, όμως υπήρχαν gamers, που πρόλαβαν να κάνουν screenshot, με το θέμα να γίνεται viral γρήγορα.

Giannis Antetokounmpo the official cover athlete for #NBA2K19 pic.twitter.com/zsbWzfOc4w