Βλέπει το μέλλον του ο Στρέλνιεκς – Πετάει για... (ΒΙΝΤΕΟ)

Τα νέα του επαγγελματικά σχέδια βλέπει ο Γιάνις Στρέλνιεκς πριν την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Ο Λετονός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του για τη φετινή σεζόν, ύστερα κι από τα δύο παιχνίδια που έδωσε με την Εθνική του ομάδα για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πλέον, το μενού για τον ίδιο περιλαμβάνει διακοπές, αλλά όχι μόνο.

Ο ατζέντης του, Αρτούρς Καλνίτις, δημοσίευσε στο twitter ένα βίντεο, στο οποίο ο Στρέλνιεκς και ο Ντάιρις Μπέρτανς της Αρμάνι Μιλάνο έχουν πάρει ρόλο πιλότου.

Δείτε το βίντεο:

Captain Janis Strelnieks from @olympiacosbc and co-captain @DairisBertans from @OlimpiaMI1936 landing a commercial plane at the Riga airport! Bumpy, but a successful landing