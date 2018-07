Τον έχασε η ΑΕΚ – Είπε αντίο ο Πάντερ

Έχασε τον Κέβιν Πάντερ η ΑΕΚ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε ήδη συμβόλαιο συνεργασίας με την Βίρτους Μπολόνια! Κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, αυτό σημαίνει πως ο πρώην άσος της ΑΕΚ… χάνεται οριστικά, παρά τις προσπάθειες της κιτρινόμαυρης διοίκησης να τον κρατήσει, καταθέτοντας πρόταση…

Source: Kevin Punter, Twolves wing to Summer League and FIBA champion with AEK Athens, has signed in Italia with Virtus Bolgonia.