Ατακάρες Μπλατ για ΛιΝτέι - Με αυτούς τον παρομοίασε!

Ο Ζακ ΛιΝτέι αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού και ο Ντέιβιντ Μπλατ μόνο καλά λόγια είχε να πει για τον Αμερικανό μιλώντας σε ισραηλινά Μέσα, αφού τον παρομοίασε με τους Χάινς, Χίκμαν, Γκόρι και Κλάιμπερν.

«Ο Ζακ βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία. Θυμίζει τον Μάρκους Γκόρι, τον Κάιλ Χάινς, τον Ουίλ Κλάιμπερν, τον Ρίκι Χίκμαν και άλλους παίκτες που ήρθαν από τα χαμηλά και κατάφεραν να εκτοξεύσουν την καριέρα τους και να αναδειχθούν πρωταθλητές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπλατ.

Coach Blatt after signing Zach LeDay: "Zach has a tremendous upside. He reminds of Marcus Goree, Kyle Hines, Will Clyburn, Ricky Hickman, Jeremy Pargo and others. Players who come from humble beginnings but have winning pedigree and go on in their career to be champions"