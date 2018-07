Συντετριμμένος ο Μπαρτζώκας για τον θάνατο του Χάνεϊκατ (ΦΩΤΟ)

Συγκλονίζει εδώ και λίγη ώρα η είδηση του θανάτου του Τάιλερ Χάνεϊκατ και ξένα Μέσα ζήτησαν από τον προπονητή του στην Χίμκι, Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει μια δήλωση, με τον Έλληνα κόουτς να είναι πολυ στεναχωρημένος.

«Λυπάμαι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, είμαι πραγματικά πολύ στεναχωρημένος», ήταν η τοποθέτηση του Έλληνα προπονητή.

“I am sorry i cannot talk right now, i am really sad” GBartzokas. Tyler Honeycutt, massa jove per morir. pic.twitter.com/ei1ah8nhBo