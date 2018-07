Δεν το πίστευε ο Τζέιμς για Χάνεϊκατ: «Σκέτη τρέλα...»

O Mάικ Τζέιμς σχολίασε στο twitter την είδηση του θανάτου του Τάιλερ Χάνεϊκατ, χωρίς να μπορεί να το πιστέψει.

«Ουάου... προσεύχομαι για σένα και την οικογένειά σου αδερφέ. Είναι σκέτη τρέλα», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ.

Wow wow wow wow. Prayers up for your family Brodie. That shit crazy https://t.co/CO59s8XOyX