Δεν ξανάγινε τέτοιο ξύλο – Ομάδα μπάσκετ έδειρε διαιτητές (ΒΙΝΤΕΟ)

Κατά των διαιτητών ξέσπασε μία ομάδα μπάσκετ σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες . Αφορμή ήταν κάποια σφυρίγματα, που προκάλεσαν την αντίδραση των παικτών, οι οποίοι επιτέθηκαν στους διαιτητές, για να ακολουθήσουν σκηνές απείρου κάλλους!

Δείτε το βίντεο με το απίστευτο περιστατικό:

Clip I received...team actually jumps the refs! Can’t make this up...see for yourself! @aau_bingo pic.twitter.com/UH9oSsiUFQ