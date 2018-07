Έτσι ευχήθηκε χρόνια πολά στο Νίκο Παππά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός (ΒΙΝΤΕΟ)

Με αποτέλεσμα οι Πράσινοι να μην χάσουν την ευκαιρία για να του ευχηθούν.

☘Χρόνια πολλά στο Nίκο Παππά που έχει σήμερα τα γενέθλιά του! Του ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!



☘Happy Birthday to Nikos Pappas! We wish him all the best!#paobc #birthdaywishes #Euroleague pic.twitter.com/6ZVeUU1QHw