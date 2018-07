Πολύ καλό! Το βίντεο που ετοίμασε η Euroleague για τον Παπαπέτρου

Η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του διεθνή φόργουορντ, ο οποίο πλέον θα είναι κάτοικος ΟΑΚΑ.

@pap_33 has changed the Red and White for the Green of @paobcgr.



