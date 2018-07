«Βόμβα» με διεθνή Σέρβο η Τουρκ Τέλεκομ!

Mετά την απόκτηση του Κένι Γκάμπριελ και του Σίλβεν Λάντεσμπεργκ, η νεοφώτιστη τουρκική ομάδα ετοιμάζει και άλλη μία σπουδαία κίνηση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Νίκολα Στοίκοβιτς, η Τουρκ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Βλάντιμιρ Στίματς, ο οποίος πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με την Εφές.

Ο Σέρβος σέντερ είχε 9,4 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1 ασίστ μ.ο στην Euroleague, ενώ στο πρωτάθλημα της Τουρκίας μέτρησε 11,6 πόντους και 8,2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Vladimir Stimac will become the new player of Turk Telekom Ankara, I'm told. Ex-Efes center will sign a two-year contract, with an exit clause after the first season.