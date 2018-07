Αποκάλυψη στο twitter: Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάικ Τζέιμς!

Αυτό που ακούγεται εδώ και αρκετές ημέρες, μάλλον θα γίνει πραγματικότητα, καθώς ο γνωστός δημοσιογράφος Ντέιβιντ Πικ αποκάλυψε ότι ο Μάικ Τζέιμς υπέγραψε συμβόλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο!

Όπως αναφέρει ο Πικ, ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού έχει βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο, που θα του αποφέρει 5,9 εκατομμύρια δολάρια.

Την περσινή σεζόν ο Τζέιμς είχε τρομερά νούμερα με την φανέλα του Τριφυλλιού, καθώς μέτρησε 16.2 πόντους και 4.1 ασίστ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

Source: Mike James, Euroleague's most coveted scoring machine and back-to-back champion in Greece, has signed a $5.9, 2+1 offer-sheet with Olimpia Milano through 2021.