Αυτό είναι το βίντεο της Ευρωλίγκας για τη μεταγραφή του Βεζένκοφ!

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την μεταγραφή του Βεζένκοφ, με την Euroleague να παρουσιάζει ένα μικρό βίντεο με μερικές εντυπωσιακές φάσεις του 23χρονου φόργουορντ από την περσινή σεζόν.

Δείτε το:

@olympiacosbc add another new piece to its frontline by signing stretch-4 Sasha Vezenkov.



https://t.co/7Nx3lcC6vR pic.twitter.com/lUEFUmDpiS