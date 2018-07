Είναι επίσημο - Ποια σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα ανακοίνωσε τον Τζέιμς!

...Αρμάνι Μιλάνο! Ο Μάικ Τζέιμς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και αναμένεται να γίνει ο ηγέτης της ομάδας, στη νέα σελίδα που έχει ανοίξει στην καριέρα του.

