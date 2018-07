Επίσημο: Έσκασε η βόμβα με Σίνγκλετον – Συμφώνησε με «τρελά» λεφτά!

Σύμφωνα με tweet του έγκυρου μπασκετικού δημοσιογράφου, Ντέιβιντ Πικ, ο Κρις Σίνγκλετον θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς φέρεται να συμφώησε με την Μπαρτσελόνα για συμβόλαιο ενός έτους έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων!

Άλλωστε, ο Αμερικανός φόργουορντ θεωρούταν πολύ δύσκολο να παραμείνει στο Τριφύλλι, αφού το κασέ του είχε… εκτοξευθεί, ενώ τις τελευταίες ημέρες η Μπαρτσελόνα φερόταν να βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του.

Το σίριαλ με τον Σίνγκλετον ολοκληρώθηκε με τους Καταλανούς να αποσπούν την υπογραφή του και τον Αμερικανό να βρίσκει ένα πολύ καλό συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν.

Barcelona and Chris Singleton, the most coveted stretch forward outside the NBA, agreed on $2.05M deal for the 2018-19 season, according to source.