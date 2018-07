Απορεί με τις ομάδες της Euroleague ο Τζέιμς

Για ένα ακόμη μεταγραφικό ζήτημα των ημερών πήρε θέση, μέσω twitter, ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο έκανε retweet την είδηση της μεταγραφής του Κίνο Κολόμ στην Μπαχτσεσεχίρ του Στέφανου Δέδα κι έδειξε να απορεί. «Ωραίο. Μου προκαλεί έκπληξη που καμία ομάδα ομάδα της Euroleague δεν τον επέλεξε» έγραψε χαρακτηριστικά:

Bruh nice, surprised no euroleague team picked him up. https://t.co/zZgv9pApAM