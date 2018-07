Δεν υπάρχει ο Σίνγκλετον – Πρότεινε τον αντικαταστάτη του στον Παναθηναϊκό (ΦΩΤΟ)

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Κρις Σίνγκλετον έχρισε τον Οκάρο Ουάιτ ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του στον Παναθηναϊκό.

«Τον Οκάρο Ουάιτ, αν δεν επιστρέψει στο ΝΒΑ. Ο Παναθηναίκός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του Ντένμον συν το κενό που υπάρχει στο μπάτζετ», έγραφε το tweet του νυν άσου της Μπαρτσελόνα.

Okaro White if he doesnt go back to League. Use the Dedmon exception package plus some cap space