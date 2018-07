«Μπηχτή» Τζέιμς για Παναθηναϊκό – Ποιον υπερασπίστηκε (ΦΩΤΟ)

Ο Μάικ Τζέιμς υπέγραψε στην Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο συνεχίζει να έχει επικοινωνία με τους φίλους του Παναθηναϊκού μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Twitter.

Ένας φίλαθλος ρώτησε τον Αμερικανό γκαρντ για τη γνώμη σχετικά με την αποχώρηση του Μάρκους Ντένμον, ο οποίος άφησε τον Παναθηναϊκό για να παίξει στην Κίνα.

Ο Τζέιμς υπερασπίστηκε τον πρώην συμπαίκτη του τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «Και εγώ θα έφευγα από μια ομάδα αν νόμιζα οτι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα αλλά δεν έπαιζα».

Yea i would leave a team too if i thought i could help and i wasn’t playing https://t.co/qEznjsCwow