Ξεσπάθωσε ο Ντιλέινι: «Ευρωπαίοι, δεν με νοιάζει η γνώμη σας»

Στο κινεζικό πρωτάθλημα θα συνεχίσει την καριέρα του ο... περιζήτητος Μάλκολμ Ντιλέινι, αφού υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με Guangdong Southeastern Tigers. Ορισμένοι followers του από την Ευρώπη έσπευσαν να τον κατηγορήσουν ότι αποφάσισε με μοναδικό γνώμονα τα χρήματα κι εκείνος έδωσε την δική του, καυστική απάντηση.

«Προς όλους τους fans από την Ευρώπη. Δεν με νοιάζει η γνώμη σας. Έκανα την καλύτερη επιλογή για μένα και την οικογένειά μου. Σώστε τα tweets σας, γιατί θα σας κάνω block» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε το post:

To all the fans in Europe. I don’t care your opinion. I made the best decision for me and my family. Save your tweets because I will block you.